Die Laimer Unterführung wird vom 13. März bis zum 22. Mai für den Autoverkehr gesperrt. Das teilt die Deutsche Bahn (DB) mit. Es wird eine Umleitung über die Landsberger Straße, Friedenheimer Brücke, Wilhelm-Hale-Straße und Arnulfstraße eingerichtet. Die Buslinien 51, 151, 168 und N78 werden umgeleitet. Informationen dazu gibt es unter www.mvg.de/laimer-unterfuehrung.

Für Fußgänger und Radfahrer bleibt die Unterführung in dieser Zeit weiterhin zugänglich. Auch die S-Bahn-Station Laim ist ohne Einschränkungen erreichbar.

In Laim laufen die Arbeiten für die zweite S-Bahn-Stammstrecke, in deren Zuge auch die Unterführung erneuert wird. Zusätzlich zur Unterführung für Autos entsteht dort die sogenannte Umweltverbundröhre, durch die künftig umweltfreundlicher Verkehr - also Rad- und Fußverkehr sowie der ÖPNV - die Bahngleise unterqueren kann.

Die Umweltverbundröhre stellt auch ein wichtiges Teilstück der Neubaustrecke der Tram Westtangente dar, die künftig den Romanplatz in Neuhausen mit dem U-Bahnhof Aidenbachstraße in Obersendling verbinden soll. Aktuell laufen die Aushubarbeiten für den südlichen Abschnitt. Dazu wird das Bestandsbauwerk mit Stahlbändern verstärkt, weshalb eine vorübergehende Sperrung der Laimer Unterführung für den Straßenverkehr notwendig ist.

Während wegen der Verzögerungen beim Bau der zweiten Stammstrecke nun die Befürchtung besteht, dass auch die Umweltverbundröhre nicht rechtzeitig fertig wird, geht die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) weiterhin von einer Inbetriebnahme des ersten Teilabschnitts der Westtangente im Jahr 2025 aus. Die Tramlinie 12 könnte dann über den Romanplatz hinaus bis nach Laim und zur U5 verlängert werden.