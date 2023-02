Von Gertrude Fein

Es muss nicht immer Schwabing sein oder Haidhausen oder die Altstadt. München hat auch noch Viertel, die nicht so angesagt sind, die aber an Lebensqualität den anderen in nichts nachstehen. Und sie haben eine eigene Geschichte. Laim beispielsweise. Früher fuhr man von Laim mit der Trambahn in die Stadt, ganz als wäre es nicht Teil derselben. Das Westend gehörte schon eher zur Stadt, dahinter kamen Äcker und Wiesen und dann erst Laim.

Die Laimer hatten einen eigenen Bahnhof, eigene Kinos, zu Hochzeiten fünf an der Zahl, eigene Kirchen und traditionsreiche Gastwirtschaften. Besonders zu erwähnen ist da die Rennbahn, heute Potlatsch. In den niedrigen Gastzimmern trafen sich die Ureinwohner. Die Kinder holten an der Gassenschänke mit dem Krug das Bier für den Papa. Dass die legendäre Wirtin, die Bauermarie, erwischt wurde, als sie ihre müden Füße in der Salatschüssel kühlte, tat der Liebe keinen Abbruch. Alle Laimer Wirtshäuser hatten eins gemeinsam: Sie waren bodenständig, gemütlich und familiär.

Ganz am Rand von Laim, fast schon im Westend, pflegt der Gotthardgarten diese Tradition, nicht die mit der Salatschüssel. Das Besondere an der Küche des Gotthardgartens ist, dass wirklich alles, und das ist vieles, was als hausgemacht angepriesen wird, auch hausgemacht ist. In Zeiten von Convenience-Food, das dem oft ahnungslosen Gast als Eigenprodukt untergejubelt wird, ist das sehr selten geworden. Es handelt sich hier also um beste Hausmannsküche - oder wie soll man das jetzt nennen?

Das begann schon bei der Nudelsuppe, gute Brühe mit einer Menge Rindfleischstücken und viel Gemüse, offensichtlich handgeschnitzt (5,90). Heute gibt es Nudelsuppe mit Gemüse, beschloss der fürsorgliche Ober eines Mittags und schob eventuell andere Bestellwünsche beiseite. Und es war gut, dem Rat gefolgt zu sein. Auch die Tagesempfehlung Rotbarschfilet mit Kartoffel-Gurkensalat mit Radieschenscheiben und hausgemachter Remoulade erwies sich als Treffer. Das Tellerfleisch, drei dicke Scheiben vom Bürgermeisterstück, ohne Fett und Ränder, mit Gemüse und frisch geriebenem Meerrettich war von bester Qualität (16,90).

Detailansicht öffnen Ein seltener Anblick: Hier werden Spätzle geschabt. (Foto: Catherina Hess)

An den Abenden war der Laden rappelvoll (bitte immer reservieren!), was aber zum Glück nicht, wie es leider oft der Fall ist, zur Folge hatte, dass man sein eigenes Wort nicht mehr verstand. Die beiden ineinander gehenden Räume sind mit hellem Holz getäfelt und nicht sehr hoch, was die Geräusche angenehm dämpft.

So hörten wir unabsichtlich, aber zunehmend amüsiert ein Gespräch über die graue Vorzeit des Fußballs zwischen vier Urbayern und einem Berliner (Ost) mit. Der Sechziger Rudi Brunnenmeier wurde vom Ossi, Jürgen Sparwasser von den Wessis gepriesen. Letzterer deswegen, weil dessen Siegestor gegen die BRD am Anfang der WM 1974 nach Meinung der Bayern die Westmannschaft erst richtig aufgeweckt hätte, so dass sie am Ende Weltmeister wurde. Da sage noch einer der ost-westliche Dialog funktioniere nicht.

Bei so viel Harmonie schmeckte der frische Spanferkelbraten mit Knödeln und Krautsalat, den es abends immer gibt, besonders gut. Drei schöne Kotelettstücke mit gewachsener, knuspriger Kruste lagen auf dem Teller, die Kruste nicht nachträglich totgegrillt, dass man sich fast die Zähne ausbeißt, wie oft üblich. Dazu gab es zwei kleine Kartoffelknödel mit Butterbröseln bestreut und Natursauce, alles bestens (15,90).

Detailansicht öffnen Die Holztäfelung dämpft Gespräche angenehm. Abends wird es hier richtig voll. (Foto: Catherina Hess)

Jeden Mittwoch, Sonntag und Feiertag gibt es mittags ofenfrischen Schweinsbraten (12,90) mit den gleichen Beilagen wie beim Spanferkel. Beide Gerichte "nur solange der Vorrat reicht". Das Kalbsgeschnetzelte aus der Oberschale mit handgeschabten Spätzle war ein Gedicht, vor allem die köstlichen Spätzle (20,90). Auch das Zwiebelfleisch "vom gebratenen Tellerfleisch", im Gotthardgarten also Bürgermeisterstück, mit geschmorten Zwiebeln in Bratensauce war wunderbar mürbe, die begleitenden Bratkartoffeln eher Durchschnitt (16,90). Dazu wie auch zum Geschnetzelten wurde gemischter Salat mit hausgemachtem Dressing serviert.

Auch am Backhendl im Breznmantel, reichlich, kross und das Fleisch saftig, mit Kartoffel-Gurken-Salat gab es nicht das Geringste zu meckern (15,90). Die Hacker-Pschorr-Biere, beispielsweise Kellerbier (4,70) oder Münchner Dunkel (4,50), passen gut zum Essen und zum Stil des Hauses.

Das Dessert des Tages war ein köstliches Frischkäsetörtchen mit Pistaziendeckel, ein gelungener Abschluss, weil nicht zu mächtig (7,50). Für den beliebten, karamellisierten XXL-Kaiserschmarrn mit Rosinen, Mandeln und Apfelmus (für vier bis fünf Personen) reichte die Magenkapazität nicht mehr, aber vom Nachbartisch kamen köstliche Düfte.

Sobald es etwas wärmer wird, sitzt es sich gut im hübschen Vorgarten, vom Straßenverkehr geschützt durch eine dichte Efeuhecke.

Gotthardgarten, Gotthardstraße 1, 80686 München, Telefon: 089/66060175, Öffnungszeiten, Freitag bis Mittwoch 11 bis 23 Uhr, Warme Küche von 11.30 bis 22 Uhr.

Die SZ-Kostprobe

