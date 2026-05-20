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Westtangente in LaimBagger verletzt Rentner auf Tram-Baustelle schwer

Mittlerweile fahren die ersten Trambahnen auf der Fürstenrieder Straße, doch noch immer laufen die Arbeiten an dem Abschnitt (Archivbild).
Mittlerweile fahren die ersten Trambahnen auf der Fürstenrieder Straße, doch noch immer laufen die Arbeiten an dem Abschnitt (Archivbild). Robert Haas

Auf der unübersichtlichen Baustelle auf der Fürstenrieder Straße ist das Fahrzeug einem 77-Jährigen über den Fuß gefahren. In der Klinik zogen die Ärzte sogar eine Amputation in Betracht.

Der unübersichtlichen Baustellen-Situation entlang der Fürstenrieder Straße in Laim ist am Dienstag ein Rentner zum Opfer gefallen. Wie die Polizei mitteilte, habe der 77-Jährige gegen zwölf Uhr die Kreuzung von Fürstenrieder und Agnes-Bernauer-Straße in Richtung Laimer Unterführung überqueren wollen. Aufgrund der Trambahn-Baustelle für die Westtangente ist der Gehweg dort mittels Baustellenbaken von der Fahrbahn abgetrennt.

Vermutlich wegen einer fehlenden Bake geriet der Mann jedoch im Baustellenbereich in den Weg eines Baggerfahrers, der in gleicher Richtung unterwegs war und dem 77-Jährigen mit dem vorderen rechten Rad über den Fuß fuhr. Der Rentner wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo zunächst sogar eine Amputation in Betracht gezogen wurde. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 089 62 16 33 22 zu melden.

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