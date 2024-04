Blockheizkraftwerk in Laim fällt aus - Techniker entdeckt riesigen Wasserschaden

Feuerwehreinsatz in der Westendstraße

Etwa 300 Kubikmeter Wasser musste die Feuerwehr aus dem Keller des Hauses in der Westendstraße pumpen.

Bei Temperaturen nur wenig über null Grad fällt in einem Haus in Laim die Heizung aus. Ein Blick in den 300 Quadratmeter großen Keller zeigt: Hier muss die Feuerwehr ran.