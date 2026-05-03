Die Münchner Polizei rätselt, was genau einem Mann widerfahren ist, der am Freitagabend lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Person, die den 27-Jährigen mit togoischer Staatsbürgerschaft gegen 19.40 Uhr am Maifeiertag transportiert habe, sei verschwunden, teilte das Präsidium mit. Alles deute darauf hin, dass der Verletzte Opfer eines Gewaltdelikts geworden sei.

Der Mann sei am Oberkörper massiv verletzt, nach seiner Einlieferung reanimiert und einer Notoperation unterzogen worden. Sein Zustand sei stabil, aber kritisch. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Eine wichtige Spur führe nach Laim: Ebenfalls am Freitagabend seien die Ermittler informiert worden, dass sich in einem Anwesen am Laimer Kreisel eine Blutspur befinde. Dort müsse der Tatort sein, wo der 27-Jährige verletzt wurde. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, die am Freitag zwischen 19 und 19.30 Uhr rund um die Landsberger Straße 291 Verdächtiges wahrgenommen haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 089/29100.