Die österreichische Polizei hat am Donnerstagmorgen im Raum Innsbruck einen 20-Jährigen festgenommen, der verdächtigt wird, am 1. Mai in München einen 27-Jährigen lebensgefährlich verletzt zu haben. Das Opfer, ein hier lebender Mann mit togoischer Staatsbürgerschaft, war am Maifeiertag gegen 19.40 Uhr von einem zunächst Unbekannten in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei konnte am Freitag ausschließen, dass es sich bei diesem Unbekannten um den Tatverdächtigen handelt.

Wie die Polizei kurz nach der Gewalttat mitgeteilt hatte, sei das Opfer am Oberkörper massiv verletzt, nach seiner Einlieferung reanimiert und einer Notoperation unterzogen worden. Der Zustand des 27-Jährigen ist nach neuesten Angaben weiterhin kritisch, er sei bislang noch nicht ansprechbar.

Die Münchner Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts, rätselt aber weiterhin über Motiv und Hintergründe der Tat. Der festgenommene Österreicher ist hierzulande noch nicht strafrechtlich aufgefallen; er sollte zunächst in seinem Heimatland vernommen werden. Ob er ausgesagt hat, war am Freitag noch nicht bekannt. Das Opfer ist indes wegen Drogen-, Diebstahl- und Gewaltdelikten bereits aktenkundig.

Als wahrscheinlichen Tatort hatte die Polizei ein Anwesen am Laimer Kreisel ermittelt, wo sie auf eine Blutspur auf Höhe der Landsberger Straße 291 aufmerksam gemacht worden war. In dem dortigen Gebäudekomplex befinden sich unter anderem ein Hotel, ein Wettbüro, ein Spielsalon sowie zwei Gaststätten. Die Polizei bittet nach wie vor Zeugen, die am Freitag, 1. Mai, zwischen 19 und 19.30 Uhr rund um diese Örtlichkeit Verdächtiges wahrgenommen haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 089/29100.