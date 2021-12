Die Polizei hat am Dienstag einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, drei Tage vorher eine 70-jährige Frau in Laim in ihrem Haus vergewaltigt zu haben. Der 34-Jährige sitzt mittlerweile in Haft. Die Polizei war ihm durch einen DNA-Treffer auf die Spur gekommen. Der Beschuldigte war gegen 2.30 Uhr am Samstagmorgen über eine Terrassentür in das Haus eingedrungen. Sie stand laut Polizei offen, weil die Bewohnerin von draußen ein Geräusch gehört hatte und hinausgegangen war, um nachzusehen.

Zurück im Haus habe der Mann unvermittelt auf die Frau eingeschlagen und sie ins Schlafzimmer gedrängt, wo er gewaltsam sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen habe. Durch die Schläge habe die Frau Prellungen und Blutergüsse erlitten, die behandelt werden mussten. Der Beschuldigte habe noch kein Geständnis abgelegt. Polizeibekannt sei er wegen Körperverletzungsdelikten, aber noch nicht wegen einer sexuellen Straftat.