Bei einem Unfall zwischen einem Lkw und einer Radfahrerin am Montagvormittag in Laim ist eine 80-jährige Münchnerin schwer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der Lastwagen, gelenkt von einem 24-Jährigen aus dem Landkreis Freising, gegen 10.10 Uhr auf der Willibaldstraße in Richtung Agnes-Bernauer-Straße. An der Kreuzung zur Gotthardstraße wollte der Fahrer nach rechts in diese abbiegen, musste aber zunächst an der roten Ampel anhalten.

Als die Ampel grün wurde, fuhr er los – nicht bemerkend, dass neben ihm auf dem Gehweg die 80-jährige Radfahrerin fuhr. Sie wollte die Gotthardstraße geradeaus überqueren, dabei kam es zur Kollision mit dem Lkw. Durch den Aufprall wurde die Frau unter dem Fahrzeug eingeklemmt und mehrere Meter mitgeschleift. Sie wurde dadurch schwer verletzt, musste von der Feuerwehr befreit und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Frau erlitt ein Polytrauma und mehrere Knochenbrüche.

Die Kreuzung wurde wegen der Unfallaufnahme für dreieinhalb Stunden gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen führte.