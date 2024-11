Zwei Jugendliche sind am Samstagabend in Laim Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die beiden Jungen, 15 Jahre alt, waren gegen 20.30 Uhr zu Fuß in der Fürstenrieder Straße unterwegs. Zwei Männer hielten sie auf, bedrohten sie mit einem Pfefferspray und forderten Bargeld, berichtet die Polizei. Die Jugendlichen weigerten sich zunächst, wurden dann aber geschlagen und mit dem Pfefferspray angegriffen. Die beiden Täter raubten schließlich eine Geldbörse mit etwa 400 Euro Bargeld und flüchteten.