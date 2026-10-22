Ein Trambahnfahrer der Nachtlinie N19 hat am Mittwoch eine 21 Jahre alte Frau vor weiteren Nachstellungen eines 22-Jährigen bewahrt – und für die Festnahme des Mannes gesorgt. Dieser wurde wegen sexueller Belästigung angezeigt und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder freigelassen. Er war wegen Eigentumsdelikten bereits bekannt und zur Tatzeit leicht alkoholisiert mit etwa 0,5 Promille.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hat sich die Münchnerin am Mittwoch zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr auf dem Heimweg befunden, als sie in der Tram von dem Mann angesprochen und in der Folge am Oberschenkel berührt wurde. Trotz mehrmaliger, deutlich hörbarer Aufforderung, das sein zu lassen, habe der Mann aber nicht von seinem Tun abgelassen.

Die 21-Jährige wandte sich daraufhin an den Trambahnfahrer. Dieser gewährte ihr Schutz in der Fahrerkabine und verständigte den Polizeinotruf. In der Agnes-Bernauer-Straße nahm eine Streife den Tatverdächtigen noch in der Tram fest.