Der Unfall ereignete sich in der Agnes-Bernauer-Straße.

Eine Autofahrerin ist in Laim mit einer Trambahn zusammengestoßen und hat sich dabei verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Frau am Dienstagnachmittag stadtauswärts die Agnes-Bernauer-Straße entlang. Als sie nach links in die Agricolastraße einbiegen wollte, kollidierte sie mit einer neben ihr fahrenden Trambahn.

Laut Polizeibericht wurde die Frau in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, die Feuerwehr befreite die 44-Jährige, anschließend wurde sie mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. In der Tram verletzte sich niemand. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Die Verkehrspolizei ermittelt nun die Unfallursache.