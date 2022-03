Von Christina Seipel

Frisch getünchte Fassaden und neu angelegte Innenhöfe machen die Fortschritte bei der groß angelegten Sanierung der städtischen Stiftungssiedlung Alte Heimat im Laimer Osten sichtbar. Viele der überwiegend alten und finanziell schwachen Bewohner haben ihre renovierten Wohnungen bereits beziehen können.

Für das Thomas-Wimmer-Haus, das an der Burgkmairstraße 9 acht Geschosse in die Höhe ragt, gab es in der einst für ausgebombte Münchner nach dem Krieg errichteten Anlage bisher jedoch noch keine konkreten Pläne. Und das, obwohl dort vieles längst nicht mehr zeitgemäß ist, beispielsweise die Gemeinschaftsbäder im Erdgeschoss. Da die Stadt eine Sanierung des in die Jahre gekommenen Gebäudes als nicht mehr sinnvoll erachtet, soll es abgerissen und durch einen modernen Neubau ersetzt werden.

In einer Sondersitzung des Laimer Bezirksausschusses (BA) stellte Justin Krahé vom Kommunalreferat, Auftraggeber der Sanierung und Erneuerung der Siedlung, das Bauvorhaben vor. "Es sei keine einfache Immobilie", gibt Krahé zu. Zusätzliche Anforderungen wie neue energetische Standards erschwerten eine Sanierung. Aktuell werde die Burgkmairstraße noch über eine Gasleitung versorgt. Einen Anschluss an das Fernwärmenetz, möglicherweise über den Kiem-Pauli-Weg, müssten die Stadtwerke erst noch prüfen.

Noch ist unklar, was aus der Tagepflege "Herbstlaube" wird

In dem Apartmenthaus aus dem Jahr 1968 wohnen derzeit noch 60 überwiegend am Existenzminimum lebende Senioren. Mit einem Ersatzneubau würde das Kommunalreferat als Bauherr 75 Prozent mehr Baurecht und somit deutlich an Fläche gewinnen. Statt der bisher 98 Wohnungen sollen im neuen Gebäude 154 barrierefreie Wohneinheiten entstehen. Zwei Prozent werden speziell auf Rollstuhlfahrer zugeschnitten sein.

20 Prozent der neuen Wohnungen sind zudem für Pflegepersonal mit niedrigem Einkommen vorgesehen. Auch die bisher im Haus angesiedelte Psychosoziale Beratungsstelle der Arbeiterwohlfahrt (AWO) soll auf 140 Quadratmeter anwachsen. Wie es mit der Tagespflege "Herbstlaube" weitergehen wird, ist noch unklar. Einen Interimsstandort in Laim zu finden, werde für das Kommunalreferat nicht einfach sein, fürchtet Krahé.

Detailansicht öffnen Laimer Wahrzeichen: das Thomas-Wimmer-Haus. (Foto: Florian Peljak)

Während der Sanierung sollen die Bewohner in leer stehenden Wohnungen in der Stiftungssiedlung und auch außerhalb unterkommen. Obwohl das Kommunalreferat dafür sämtliche Kosten übernehmen wird, stellt der Umzug für die meisten Senioren eine große Herausforderung dar - nicht zuletzt wegen der damit verbundenen Bürokratie. Stadtviertelvertreter und Bewohner fordern deshalb eine gezielte Unterstützung durch die Sozialbürgerhäuser.

Etwa 50 Millionen Euro wird das Projekt kosten, rund ein Drittel soll aus Fördermitteln des Freistaats bezahlt werden. Ob der erst 2015 neu eingebaute Aufzug im Wert von 800 000 Euro im Neubau wiederverwendet werden kann, ist noch völlig unklar. Eventuell könne er im städtischen Bestand untergebracht werden, spekuliert Krahé.

Im Laimer Gremium fand das Bauprojekt insgesamt großen Anklang. Am 10. März soll die Beschlussvorlage im Kommunalausschuss des Münchner Stadtrats präsentiert werden. Wenn auch die Vollversammlung am 23. März für den Neubau stimmt, könnte von Ende nächsten Jahres an bereits der Abriss beginnen. Krahé schätzt, dass das neue Gebäude spätestens bis 2029 bezugsfertig ist: "Vielleicht schaffen wir es aber auch früher."