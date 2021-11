Das Sozialbürgerhaus Laim-Schwanthalerhöhe eröffnet am Montag, 15. November, an seinem neuen Standort an der Ridlerstraße 75. Zum gleichen Zeitpunkt wird das bisherige Haus an der Hansastraße 2 komplett aufgegeben. An der Ridlerstraße werden alle sozialen Dienstleistungen des Zentrums angeboten. Es ist erreichbar unter Telefon 233 968 01 (Soziales) oder 453 55-0 (Bestandskunden im Jobcenter) und 453 55-28 80 (Neukunden im Jobcenter).

Die Kontaktdaten finden sich auch im Internet unter www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialbuergerhaeuser/SBH-LS.html. Von Montag, 8. November, bis Freitag, 12. November, ist das Sozialbürgerhaus wegen des Umzugs geschlossen. In dringenden Notfällen steht so lange die Pasinger Dependance, Landsberger Straße 486, zur Verfügung.