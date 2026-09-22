Nach mehreren Übergriffen auf Frauen im Münchner Stadtteil Laim hat die Polizei einen 41 Jahre alten Verdächtigen festgenommen. Zivilbeamte beobachteten den Mann in der Nacht zum Dienstag, als er einer Frau folgte und sich ihr näherte, wie die Polizei mitteilte. Noch bevor die Frau etwas bemerkte, griffen die Beamten ein.

Am Samstag hatte ein Unbekannter einer 27-Jährigen auf dem Nachhauseweg über der Kleidung in den Intimbereich gegriffen. Die Frau wehrte sich und schrie um Hilfe, der Mann lief davon.

In der folgenden Nacht packte ein Unbekannter eine 35-Jährige in derselben Gegend von hinten und drückte sie zu Boden. Die Frau wehrte sich ebenfalls. Als Anwohner auf ihre Schreie aufmerksam wurden, ließ der Mann von ihr ab. Die 35-Jährige wurde leicht verletzt.

Nach den beiden Übergriffen setzte die Polizei mehr Streifen in dem Gebiet ein. Nach der Festnahme prüfen die Beamten außerdem, ob es einen Zusammenhang mit einem ähnlichen Fall von Ende August gibt. Der 41-Jährige kam zunächst in Polizeigewahrsam. Spätestens am Mittwoch soll er einem Haftrichter vorgeführt werden.