Ein 38-jähriger Wohnsitzloser hat am Montagmittag in Laim einen neunjährigen Schüler angesprochen und dessen Hände geküsst. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, saß der Mann gegen 14.20 Uhr auf einer Parkbank an der Agnes-Bauer-Straße. Als der Junge vorbei lief, rief er ihn zu sich, ergriff seine Hände, küsste sie und zog den Jungen zu sich auf die Bank.

Der Junge lief heim und erzählte seinen Eltern von dem Vorfall. Diese verständigten die Polizei. Die Beamten trafen den 38-Jährigen vor Ort auf der Parkbank an und nahmen ihn fest. Am Dienstag erließ ein Ermittlungsrichter einen Haftbefehl. Das Fachkommissariat für Sexualdelikte hat die Ermittlungen übernommen.