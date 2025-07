„Es hätte ganz böse ausgehen können“, sagt die Richterin zu Omar F. (alle Namen geändert), der am Dienstag auf der Anklagebank eines Jugendschöffengerichts am Amtsgericht München sitzt. In den frühen Morgenstunden des 25. August vergangenen Jahres hatten der 21-Jährige und sein Bekannter auf der Landsberger Straße zwei junge Männer attackiert.