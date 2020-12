Von Julian Hans

Ein 49-Jähriger aus dem Landkreis Rosenheim hat am Sonntag in Laim zwei Frauen als Prostituierte gebucht und sie dann beraubt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten die 26 und 31 Jahre alten Frauen ein Zimmer in einem Boardinghaus gemietet. Als es nicht zum vereinbarten Geschlechtsverkehr gekommen sei, habe der 49-Jährige der Geschäftsführerin des Boardinghauses mitgeteilt, dass die beiden Frauen der Prostitution nachgingen. Danach entfernte er sich.

Die Polizei traf die Frauen in ihrem Zimmer an und erstattete Anzeige wegen illegaler Ausübung der Prostitution und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetzt.

Als die Beamten wieder gegangen waren, kam der 49-Jährige zurück, trat die Türe des Apartments ein und forderte Geld. Die Frauen gaben ihm 250 Euro und er flüchtete. Eine Fahndung verlief erfolglos. Am Montag kehrte der Mann erneut an den Tatort zurück, diesmal konnte er festgenommen werden. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl.