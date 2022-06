Mit einem gestohlenen Firmenwagen haben laut Polizei drei junge Männer am Sonntagmorgen in einem Baumarkt-Parkhaus an der Landesberger Straße "gedriftet". Während des riskanten Fahrmanövers habe der noch unbekannte Fahrer die Kontrolle über den Wagen verloren. Dabei durchbrach das Auto auf dem obersten Parkdeck die Metallbrüstung und blieb mit einem Rad über dem Abgrund hängen - in etwa zehn Metern Höhe. Die drei Insassen des Kleinwagens sollen daraufhin aus dem Parkhaus geflüchtet sein.

Die Polizei konnte drei verdächtige Münchner im Alter von 18, 19 und 20 Jahren in der Nähe festnehmen. Dabei stellte sich nach Polizeiangaben auch heraus, dass das Auto am Vortag im Westend gestohlen worden war. Durch herabfallende Teile wurden beim Unfall zwei Fahrzeuge auf der Straße unterhalb des Parkhauses beschädigt. Die drei Männer wurden wegen Pkw-Diebstahls, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch angezeigt.