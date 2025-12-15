Nach einem Raubüberfall auf einen 16-Jährigen in der Landsberger Straße sind am Samstagnachmittag vier tatverdächtige Jugendliche festgenommen worden.

Der 16-Jährige hatte sich laut Polizei mit einem der späteren mutmaßlichen Täter über ein Internetportal zum Kauf von Kopfhörern verabredet. Gegen 14.15 Uhr traf er den vermeintlichen Verkäufer und wurde von ihm in einen Hinterhof gelotst. Dort kamen drei andere männliche Jugendliche hinzu.

Der Käufer wurde aufgefordert, das Geld zum Kauf der Kopfhörer vorzuzeigen, eine mittlere dreistellige Summe. Als er das tat, entrissen sie ihm das Geld und sprühten Pfefferspray in sein Gesicht.

Der 16-Jährige konnte flüchten und rief um Hilfe. Das hörte eine Polizeistreife, die gerade in der Nähe war. Sie nahm die vier mutmaßlichen Täter fest. Diese sind 14, 15 und zweimal 16 Jahre alt und alle mehrfach polizeibekannt. Sie erwartet nun ein Verfahren wegen räuberischen Diebstahls.