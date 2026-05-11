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Versuchtes TötungsdeliktMann mit rätselhaften Stichwunden – 28-jährige Frau festgenommen

Die Polizei geht davon aus, dass die Frau dem Mann im Lauf der Auseinandersetzung mehrere Stichwunden beibrachte.
Die Polizei geht davon aus, dass die Frau dem Mann im Lauf der Auseinandersetzung mehrere Stichwunden beibrachte. Moritz Frankenberg/dpa

Das Opfer konnte noch den Rettungsdienst rufen und brach dann zusammen. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Ein rätselhafter Fall in Laim beschäftigt die Polizei: Unter ungeklärten Umständen ist ein 38-jähriger Mann am Sonntagabend in einer Wohnung verletzt worden. Offensichtlich war er mit einer 28-jährigen Bekannten in Streit geraten. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau dem Mann im Lauf der Auseinandersetzung mehrere Stichwunden beibrachte.

Er rettete sich ins Treppenhaus des Mehrfamilienhauses, verständigte noch selber den Rettungsdienst und wurde dann bewusstlos. Der Rettungsdienst versorgte ihn intensivmedizinisch und brachte ihn in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.

Die Frau wurde bei dem Streit leicht verletzt. Sie wurde festgenommen; die Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen sie. Nun muss zunächst eruiert werden, welcher Art die Beziehung der beiden war und welches Motiv es für die Tat geben könnte. Die Frau ist der Polizei aus dem Betäubungsmittelmilieu bekannt.

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