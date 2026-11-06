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Verkehr14-Jähriger rast auf E-Scooter in Polizeiauto

Die Münchner Polizei ist auch mit größeren Fahrzeugen im Einsatz. Ein 14-Jähriger kollidierte nun mit einem Transporter (Archivbild).
Die Münchner Polizei ist auch mit größeren Fahrzeugen im Einsatz. Ein 14-Jähriger kollidierte nun mit einem Transporter (Archivbild).
Foto: Robert Haas

Beamte wollen den Jugendlichen mehrmals kontrollieren, doch dieser hält nicht an. Als sie ihm den Weg abschneiden, kommt es zur Kollision – der 14-Jährige verletzt sich womöglich schwer.

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Ein 14-Jähriger ist Donnerstagnacht mit einem E-Scooter in ein Polizeiauto gefahren. Die Beamten versuchten laut Polizei mehrmals, den Fahrer zu kontrollieren. Da dieser nicht anhielt, blockierten sie schließlich mit ihrem Dienstfahrzeug den Geh- und Radweg der Landsberger Straße etwa auf Höhe des dortigen Baumarkts.

Der Jugendliche sei aufgefallen, weil er deutlich zu schnell gefahren sei und mehrere rote Ampeln missachtet habe, teilt die Polizei mit. Zudem habe am E-Scooter ein Versicherungskennzeichen gefehlt.

Statt anzuhalten, kollidierte der 14-Jährige mit dem VW-Transporter der Polizei. Der Jugendliche wurde mit Verdacht auf ein gebrochenes Bein ins Krankenhaus gebracht. Das Dienstauto und ein parkender Pkw wurden leicht beschädigt. Die Beamten stellten den E-Scooter sicher, der einen Totalschaden erlitt.

Nach Angaben der Polizei war der Fahrer nicht alkoholisiert. Gegen ihn werde nun Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und diverser Verkehrsdelikte erhoben.

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