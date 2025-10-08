In der Guido-Schneble-Straße in Laim ist am Mittwochmorgen ein Bus der Münchner Verkehrsgesellschaft ( MVG ) komplett ausgebrannt. Das Fahrzeug mit Anhänger war laut MVG-Betriebsleiter Christopher Utz gegen 5.45 Uhr auf der Linie 168 in Richtung Laimer Platz unterwegs, als der Fahrer bemerkte, dass die Motortemperatur stieg. Doch dann fing es an, verbrannt zu riechen, und alle Fahrgäste mussten an der Haltestelle Menaristraße den Bus verlassen.

Die Flammen haben von dem Bus mit Anhänger nur wenig übrig gelassen. (Foto: Isabel Bernstein)

Der Löschschaum der Feuerwehr hat die Flammen erstickt. (Foto: Isabel Bernstein)

Der Fahrer versuchte zunächst, die Motortemperatur zu senken, indem er Kühlflüssigkeit nachfüllte. Dann fuhr er ohne Passagiere wieder an, doch 20 bis 30 Meter nach der Haltestelle bremste der Bus automatisch. Von hinten, wo der Dieselmotor sitzt, breitete sich ein Feuer nach vorn aus – wie schnell, das könne er in diesem speziellen Fall nicht sagen, so MVG-Betriebsleiter Utz, in vergleichbaren Fällen hätten Fahrzeuge aber innerhalb von acht, neu Minuten komplett in Flammen gestanden. Die genaue Brandursache ist noch unklar.

Der Fahrer versuchte laut Feuerwehr noch, selbst die Flammen zu löschen, war aber erfolglos. Er musste später vom Rettungsdienst versorgt werden, weil er Rauch eingeatmet hatte. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte gibt es laut MVG nicht.

In der Zwischenzeit waren bei der Feuerwehr mehrere Anrufe eingegangen. Als diese eintraf, brannte das Feuer so stark, dass rund 15 Scheiben der umliegenden Gebäude Risse bekamen, Rollläden schmolzen. Gegen 7 Uhr hatten die Einsatzkräfte die Flammen komplett gelöscht, es blieb nur ein verkohltes Gerippe des Busses übrig. Die Straße bleibt in diesem Bereich vorerst gesperrt, zunächst muss das Wrack abtransportiert werden. Dafür muss eigens ein Tieflader geordert werden. Der Linienverkehr wird umgeleitet.