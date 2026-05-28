Bei einem mutmaßlich vorsätzlich gelegten Brand auf einer Terrasse eines Mehrfamilienhauses in Laim hat eine Nachbarin durch die aufgestiegenen Rauchgase eine Vergiftung erlitten. Die 73-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bewohner der zwischen Hans-Thonauer-Straße und Kiem-Pauli-Weg gelegenen Anlage hatten am Dienstagmorgen gegen 3 Uhr den Brand bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Deren Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen, dennoch entstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden in fünfstelliger Höhe an dem Gebäude.

Aufgrund der vorgefundenen Spuren deuten die ersten Erkenntnisse der Münchner Polizei auf Brandstiftung hin. Das für solche Fälle zuständige Kommissariat 13 hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 089 29100.