Der Münchner soll am frühen Donnerstagmorgen zwei Feuer in dem 16-stöckigen Gebäude gelegt haben - und ist seitdem verschwunden.

Nach den zwei Bränden in einem 16-stöckigen Hochhaus in Laim sucht die Polizei nun nach einem 71-Jährigen. Er steht im Verdacht, am Donnerstag gegen 4.10 Uhr das Feuer in einer Wohnung im neunten Stock gelegt und anschließend auch noch ein Auto in der Tiefgarage angezündet zu haben. Der Brand hatte auf ein zweites Fahrzeug übergegriffen und ein drittes beschädigt.

Der Mann habe sich nach der mutmaßlichen Brandstiftung von dem Haus an der Hauzenberger Straße entfernt und sei seither flüchtig. Am Freitag ordnete die Staatsanwaltschaft München I an, per Öffentlichkeitsfahndung nach dem 71-Jährigen zu suchen. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen ans Kommissariat 13, Telefon 089/2910-0, zu wenden. Bei dem Brand waren mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Verletzt wurde niemand, es entstand aber ein Sachschaden in Höhe von einer halben Million Euro.