Mit dem Spatenstich für die zweite S-Bahn-Stammstrecke am 5. April 2017 wollten die Bayerische Staatsregierung und die Deutsche Bahn Geschichte schreiben. Längst ist klar, dass daraus ein Drama in Überlänge geworden ist. Einer der Nebenschauplätze ist der Bahnhof Laim mit seiner Unterführung. Hauptdarsteller dort ist ein Aufzug, der in den vergangenen Jahren mal da war und mal nicht. Nebencharaktere sind die Laimer und die Neuhauser, insbesondere diejenigen, die auf einen barrierefreien Zugang zum Bahnhof angewiesen sind.