Assoluto Ristorante in Laim:So gut zubereitetes Fleisch bekommt man selten

In einem Hotel an der Landsberger Straße hat ein hochpreisiger Italiener mit einem weit gereisten Koch eröffnet. Lohnt der Weg zum Assoluto Ristorante nach Laim?

Von Schalotte di Cipolla

Wenn man in München wohnt, was für einen Grund hat man dann, in München in ein Hotel zu gehen? Zugegeben, auf der Suche nach einem guten Drink ist Schalotte durchaus schon mal im Mandarin Oriental gewesen, auf zwei, drei Lupita Palomas im 25hours Hotel oder fürs Fake-Südsee-Gefühl im Trader Vic's im Bayrischen Hof. Zum Essen aber kommt solch ein Hotelbesuch selten vor. Vermutlich, weil es in München weniger gute Cocktailbars als gute Restaurants gibt.