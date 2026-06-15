Zum Hauptinhalt springen

Bahnhof LaimZwei Männer schlagen 56-Jährigen und filmen die Tat

Gegen die beiden jungen Männer wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt (Symbolfoto).
Gegen die beiden jungen Männer wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt (Symbolfoto). Carsten Rehder/dpa

Das Opfer kommt mit einer gebrochenen Nase ins Krankenhaus. Das Motiv des Angriffs bleibt unklar.

SZ bei Google bevorzugen

Zwei Männer haben am Bahnhof Laim einen 56-Jährigen angegriffen; einer von ihnen filmte die Tat. Wie die Bundespolizei mitteilte, nahm ein 22-Jähriger den 56-Jährigen an einer Unterführung in der Nacht auf Sonntag aus unbekannten Gründen mit seinem Smartphone auf. Danach habe der 22-Jährige den älteren Mann geschubst und gemeinsam mit einem 20-Jährigen mehrfach geschlagen und getreten. Der 56-Jährige wurde mit einer Nasenbeinfraktur ins Krankenhaus gebracht.

Laut Bundespolizei wurde der Hergang durch die Videoüberwachung bestätigt. Die Beamten beschlagnahmten das Handy des 22-Jährigen mit der Aufnahme des Angriffs. Die beiden Tatverdächtigen hatten laut einem Atemalkoholtest 2,3 und 1,6 Promille, Drogenschnelltests waren bei beiden positiv. Das Motiv des Angriffs sei unklar. Die Männer wurden entlassen, es wird gegen beide wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

© SZ/dpa - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Trend auf dem Immobilienmarkt
:Leer stehende Luxuswohnungen

Die Preise für Neubauwohnungen in München sind in den vergangenen Jahren gesunken, für Angebote im gehobenen Segment finden sich nicht mehr so leicht Käufer. Warum das für Investoren und Banken zum Problem werden kann.

SZ PlusVon Sebastian Krass

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite