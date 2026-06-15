Zwei Männer haben am Bahnhof Laim einen 56-Jährigen angegriffen; einer von ihnen filmte die Tat. Wie die Bundespolizei mitteilte, nahm ein 22-Jähriger den 56-Jährigen an einer Unterführung in der Nacht auf Sonntag aus unbekannten Gründen mit seinem Smartphone auf. Danach habe der 22-Jährige den älteren Mann geschubst und gemeinsam mit einem 20-Jährigen mehrfach geschlagen und getreten. Der 56-Jährige wurde mit einer Nasenbeinfraktur ins Krankenhaus gebracht.
Laut Bundespolizei wurde der Hergang durch die Videoüberwachung bestätigt. Die Beamten beschlagnahmten das Handy des 22-Jährigen mit der Aufnahme des Angriffs. Die beiden Tatverdächtigen hatten laut einem Atemalkoholtest 2,3 und 1,6 Promille, Drogenschnelltests waren bei beiden positiv. Das Motiv des Angriffs sei unklar. Die Männer wurden entlassen, es wird gegen beide wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.