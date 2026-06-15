Zwei Männer haben am Bahnhof Laim einen 56-Jährigen angegriffen; einer von ihnen filmte die Tat. Wie die Bundespolizei mitteilte, nahm ein 22-Jähriger den 56-Jährigen an einer Unterführung in der Nacht auf Sonntag aus unbekannten Gründen mit seinem Smartphone auf. Danach habe der 22-Jährige den älteren Mann geschubst und gemeinsam mit einem 20-Jährigen mehrfach geschlagen und getreten. Der 56-Jährige wurde mit einer Nasenbeinfraktur ins Krankenhaus gebracht.