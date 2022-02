Passanten in der Fußgängerzone am Stachus

Die Polizei hat einen 36-jährigen Ladendetektiv festgenommen, der im Verdacht steht, eine 17-Jährige in einem Geschäft in der Kaufingerstraße in der Münchner Innenstadt sexuell genötigt zu haben. Die Auszubildende stand am Montag gegen 18 Uhr mit einer gleichaltrigen Bekannten vor einem Geschäft in der Fußgängerzone. Dort habe der 36-Jährige beide beschuldigt, einen Ladendiebstahl begangen zu haben, teilt die Polizei mit.

Als die Jugendlichen dies verneint hätten, habe der Mann eine von ihnen am Handgelenk gepackt, sie in ein nahegelegenes Geschäft gezogen, und sie aufgefordert, sich in einer Umkleidekabine auszuziehen, ansonsten würde er die Polizei rufen. Als die 17-Jährige entkleidet vor ihm stand, habe er sie zu sexuellen Handlungen an ihm aufgefordert, so ein Polizeisprecher. Die 17-Jährige habe sich dem verweigert und ihrerseits verlangt, die Polizei zu rufen.

Nach kurzem Disput habe sie das Geschäft verlassen und Polizeibeamte verständigt, die sich gerade in der Nähe aufhielten. Diese konnten nach unmittelbarer Fahndung den 36-jährigen Tatverdächtigen mit Wohnsitz in München in einem Detektivbüro eines Geschäfts ausfindig machen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund eines Sexualdelikts eingeleitet.