Das kulturelle Leben in Zeiten von Corona findet eigene Wege. Die Künstler des Vereins Zirkel beispielsweise treten kurzerhand auf Freiflächen in Höfen oder Wohnsiedlungen auf. Dabei reisen die Clowns Micaela Czisch und Stephan Lanius musikalisch durch die Welt mit Liedern unter anderem aus Mazedonien, Afrika und Serbien. Mit Humor und Sensibilität laden sie ihre Zuhörer auf Balkonen, an Fenstern und in Gärten zum Sich-Bewegen und gemeinsamen Musizieren ein. An diesem Freitag um 18.30 Uhr live zu erleben im Hinterhof der Hirschbergstraße 18/20 und Schlörstraße 23/25. Ein weiterer Termin ist bereits für Freitag, 17. Juli, geplant, im Stadtteiltreff Famoos an der Moosacher Straße 11 a.