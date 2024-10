Am 11. November ist es soweit. Die Lach- und Schießgesellschaft öffnet wieder in ihrem alten Gebäude in der Schwabinger Ursulastraße ihre Türen. Mit neuer Bühne, neuer Technik und neuer Gastronomie, mit einem neuen Geschäftsführer, einem neuen künstlerischen Leiter, einer neuen GmbH sowie einem Verein, „Die Ladenhüter“, der helfend dahinter steht.

Viele Neuigkeiten also, was die bekannteste Kabarettbühne Deutschlands betrifft und über die nun Genaueres beim Kulturstammtisch im Münchner Künstlerhaus zu erfahren war. Dazu hatten der Vorstand und das Ensemble eingeladen. Die einleitenden Worte übernahm der frühere Münchner Oberbürgermeister Christian Ude (SPD), der auch zu den Gesellschaftern gehört.

Warum die Kabarettbühne im letzten Jahr schließen musste und warum das dreiköpfige Ensemble seit Januar mit seinem Programm im Deutschen Theater gastiert, daran erinnerte Ude noch einmal. Er erzählte von der „plötzlichen Krise“, der „Pleite“, dem Insolvenzverfahren im Frühjahr 2023. Davon, dass es dann fast nur noch „Katastrophenmeldungen“ und sogar verfrühte Nachrufe gab.

SZ Plus Münchner Kabarettszene : Schluss mit lustig in der Lach- und Schießgesellschaft Deutschlands berühmteste Kabarett-Institution, ein Vermächtnis von Dieter Hildebrandt, steht vor dem Aus. Der Spielbetrieb ist eingestellt, die Gesellschafter liegen im Streit. Von Oliver Hochkeppel

Aber er berichtete auch von einer anderen Krise im Jahr 2001, als er in München noch Oberbürgermeister war. Da seien Dieter Hildebrandt, Bruno Jonas, Till Hofmann und Wolfgang Nöth bereits zu ihm gekommen und hätten gesagt, die Lach- und Schießgesellschaft sei in „schlechter Verfassung“. Aber ganz so schlimm war es dann doch nicht.

Jetzt also die Wiedereröffnung in der Ursulastraße, wo es an drei Tagen die Woche Programm und zudem eine Matinee am Wochenende geben wird. Was einen dort erwartet, konnte man in Form von kurzen Szenen aus dem Programm „Abgespeckt“ des Ensembles aus Christl Sittenauer, Sebastian Fritz und Frank Klötgen sehen. Da ging es um eine Räubergruppe, bestehend aus Elon Musk, Mark Zuckerberg und Jeff Bezos.

Detailansicht öffnen Das Ensemble der Lach und Schieß (von links): Christl Sittenauer, Sebastian Fritz und Frank Klötgen. (Foto: Florian Peljak)

Um ein Wellness-Spa-Resort auf dem Berg mit dem Namen „Bad Good Cop Hotel“. Mit Flüssiggas im Pool und zwei „Mittelständlern“ mit eigenem Helikopter, die in der Sauna über Ausländer lästern. Was auch schon feststeht: Nach der Eröffnung am 11. November mit geschlossener Gesellschaft werden einen Tag später Matthias Deutschmann und am 13. November Konstantin Wecker auf der Bühne stehen.

Darüber hinaus dürfe man sich auf viele neue Gesichter freuen. Das erzählte der künstlerische Leiter André Hartmann, der selbst als Musikkabarettist auf der Bühne steht. Wie etwa am 22. Oktober im Silbersaal des Deutschen Theaters, wo er dann noch einmal „komödiantisch“ das kommende Programm vorstellt. Ansonsten sagte er, dass „politisch“, „sozialkritisch“ und „auf hohem Niveau“ für ihn die entscheidenden Begriffe seien.

Und er rief die anwesenden Gäste, darunter Kabarettist Bruno Jonas und der Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs, Hans-Joachim Heßler, dazu auf: „Lasst uns alle daran teilhaben, dass die Lach und Schieß wieder ein Münchner Wahrzeichen wird.“

SZ Plus Kabarett und Comedy : München, wie es schießt und lacht Am Anfang war das kritische Wort, zu Kabarett-Ensembles wie der "Lach- und Schießgesellschaft" gab es kaum Alternativen. Heute konkurrieren ungezählte Solisten, Comedians und spezialisierte Bühnen. Wo also geht man hin, um sich mit Anspruch zu unterhalten? Von Oliver Hochkeppel

Ganz am Ende gab es eine Fragerunde. Da ging es um pragmatische Dinge: Wie kommt man an Karten? – Via Internet über den Online-Partner Eventim. Ist der Verein gemeinnützig ? – Ja. Wie viele Plätze gibt es im neuen Saal? – 76 mit Blick auf die Bühne. Die einzige kritische Frage: Gibt es eine Analyse, was die Insolvenz betrifft? – Da lautete die kurze Antwort des Hauptgesellschafters Ulrich Spandau: „Corona war’s.“ Das klang nicht für jeden überzeugend. Weswegen dann Christian Ude noch auf ein paar grundlegende Probleme verwies.

„Wir haben einen Vertrag mit der Brauerei als Pächter“, so Ude. Was heißt: „Wir waren immer nur die Unterpächter, nur die dritte Hand.“ Zudem sei die Miete schon 2001 hoch gewesen. Dass man den „Laden“ dann trotzdem nicht am Vormittag und Nachmittag geöffnet hat, das „war schlicht verschenkt“. Mit der neuen Gastronomie werde das nun anders. Außerdem seien die früheren Raumprobleme gelöst. So dürfe man weiter den Silber- und den Barocksaal im Deutschen Theater und teilweise auch die Drehleier bespielen, bleibe aber trotzdem „im traditionellen Raum“. Einem Raum mit fast 70 Jahren Geschichte, die nun, wie es aussieht, endlich weitergeht.