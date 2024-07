Frank Klötgen slammt auf Kuba oder Borneo. Seit er mit 14 auf Blechkanister trommelte, hat er sich immer wieder neu erfunden. Jetzt ist ihm die Lach- und Schießgesellschaft am wichtigsten. Sein Antrieb? „Wut ist eine schöne Quelle für Kreativität.“

Von Thomas Becker

Rückblicke sind was Wunderbares. Nicht mal wegen der wohlig warmen Melancholie, die einem den Buckel hoch und runter läuft. Sondern weil die Retrospektive zeigt, was früh in einem Menschen angelegt war. Bei Frank Klötgen ist das zweifellos das Macher-Gen.