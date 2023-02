Schluss mit lustig in der Lach- und Schießgesellschaft

Von Oliver Hochkeppel

Wer nahe des Münchner Südfriedhofs wohnt, könnte derzeit meinen, leichte Schwingungen zu spüren. Weil man annehmen darf, dass Dieter Hildebrandt dort in seinem Grab rotiert. Denn die Lach- und Schießgesellschaft, Deutschlands berühmteste Kabarett-Institution und zentraler Teil von Hildebrandts Vermächtnis, steht vor dem Aus. "Der Laden", wie er in der Szene seit jeher gerne genannt wird, steht inzwischen ohne Geschäftsführung und Gastronomie da. Zwischen den Gesellschaftern läuft ein Rechtsstreit. Der Spielbetrieb ist seit Montag eingestellt. Die Künstler, die zuletzt aufgetreten sind, bekamen keine Gage mehr, sondern die Mitteilung: "Die Gesellschaft befindet sich in einer Schieflage. Von Anwälten wird geprüft, ob Insolvenzantrag gestellt wird."