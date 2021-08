Von Ekaterina Kel

Ende Januar, als man sich in Deutschland nach der zweiten Welle noch halbwegs erholte, da schlug das Labor Becker & Kollegen bereits wieder Alarm: Die Virusvarianten des Coronavirus, die in Großbritannien und Südafrika entdeckt wurden, tauchen auch bei uns in der Stadt immer häufiger in den PCR-Proben auf! Ende Juni - dasselbe Spiel: Die Variante, die in Indien zuerst entdeckt wurde, sei in München auf dem Vormarsch. Das Gesundheitsreferat hatte bis dahin keine verlässlichen Zahlen.

Wie machen die das eigentlich?, habe ich mich gefragt. Beim Besuch im Labor, in der Abteilung Pandemie, die das Unternehmen aus dem Boden gestampft hatte, habe ich einiges erfahren. Allein die Feinheiten einer ganz normalen PCR, einer Polymerase-Kettenreaktion zur Erkennung des Viruserbguts, sind faszinierend. In welcher Symbiose zwischen Mensch und Maschine das mittlerweile funktioniert, kann man erleben, wenn in einem Augenblick 96 Proben pipettiert werden und der Assistent nur schnell genug die Pipetten austauschen muss.

Ein Wissenschaftler, dessen Titel eine ganze Zeitungszeile einnehmen würden, und sein geschätzter Kollege führten mich durch ihr Labor (SZ Plus). Zugegeben, etwas zu schnell für meinen Geschmack, das muss man ja auch alles erstmal richtig verstehen. Aber wer der Pandemie auf den Fersen bleiben will, der muss sich wohl stets beeilen.

