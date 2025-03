Polizei und Staatsanwaltschaft haben nach Angaben des Kreisverwaltungsreferats die Ausländerbehörde in München durchsucht. Eine Sprecherin der Verwaltungsbehörde bestätigte im Kern einen Bericht von Münchner Merkur und tz. Zu der Durchsuchung sei es am Dienstag gekommen, so die Sprecherin.