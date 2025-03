Beim mutmaßlichen Korruptionsskandal in der Ausländerbehörde prüft das Kreisverwaltungsreferat (KVR) nun jeden Fall, bei dem Bestechung und Urkundenfälschung im Raum stehen. Sollte eine Aufenthaltsgenehmigung oder eine Arbeitserlaubnis auf diesem Weg ausgestellt worden sein, drohen auch den betroffenen Antragstellern Konsequenzen. „Personen, die Aufenthaltstitel gekauft haben, müssen ebenfalls mit strafrechtlicher Verfolgung rechnen“, erklärte eine Sprecherin des KVR.

Darüber hinaus würden die erteilten Genehmigungen rückabgewickelt, kündigte die Behörde an. Insgesamt sind laut Staatsanwaltschaft sieben Personen in den mutmaßlichen Korruptionsfall verwickelt. Vier Mitarbeiter sowie ein nicht bei der Stadt beschäftigter Mann sitzen in Untersuchungshaft. Ein weiterer Beschäftigter des KVR sowie eine frühere Mitarbeiterin werden ebenfalls der Bestechlichkeit und der Urkundenfälschung beschuldigt.

Eine zentrale Figur der Ermittlungen ist ein sogenannter Relocater. Diese Personen bieten Ausländern professionelle Hilfe bei Amtsgängen an, sind aber meistens keine Juristen. Relocation-Agenturen haben sich zu einem kleinen Wirtschaftszweig in der Bürokratie von Ausländerbehörden entwickelt. Der Mann soll den Kontakt zu Ausländern vermittelt, gefälschte Dokumente hergestellt und Geld an KVR-Mitarbeiter gezahlt haben. Er wird der Bestechung und Urkundenfälschung verdächtigt.

Die Ermittlungen in der Ausländerbehörde haben nicht zuletzt aufmerksame Mitarbeiter ins Rollen gebracht. Nach Angaben des KVR war diesen aufgefallen, dass sich eine „externe Person“ auch außerhalb der Parteiverkehrszeiten in Büros aufhielt und regelmäßig dieselben Sachbearbeiter aufsuchte. Die Innenrevision wurde daraufhin eingeschaltet.

Durch Stichproben flog das mutmaßliche System um gekaufte Genehmigungen auf. Das KVR selbst schaltete die Staatsanwaltschaft ein. Am vergangenen Dienstag durchsuchten Ermittler das KVR und vier Privatwohnungen. Dadurch wurde der mutmaßliche Schmiergeldfall öffentlich.