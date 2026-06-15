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Literatur in MünchenAus für den Kurzgeschichten-Wettbewerb?

Lesezeit: 3 Min.

Das Anwesen in Thalkirchen hat Pächter Otger Holleschek nach dem Bond-Bösewicht Ernst Stavro Blofeld benannt.
Das Anwesen in Thalkirchen hat Pächter Otger Holleschek nach dem Bond-Bösewicht Ernst Stavro Blofeld benannt. Mike Ross

Das Finale des Deutschen Kurzgeschichten-Wettbewerbs geht in der Villa Blofeld über die Bühne. Wer die Sieger sind, und warum der Wettbewerb womöglich zum letzten Mal stattgefunden hat.

Von Lena Mittermayr

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Die letzten Sonnenstrahlen des Tages fallen durch die Sträucher im Garten und brechen sich in den Fenstern des pompösen Herrenhauses mit den Marmoraußenwänden. Das Anwesen des ehemaligen Klinikchefs Hans Rinecker wurde in den späten Achtzigerjahren erbaut und bietet ein besonders luxuriöses Ambiente. Der Münchner Event-Spezialist Otger Holleschek hat die „Villa Blofeld“, wie er sie nach dem Bond-Bösewicht nennt, momentan gepachtet und veranstaltet dort regelmäßig Wohnzimmerkonzerte und Partys.

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