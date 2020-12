Das Finale des 26. Münchner Kurzgeschichtenwettbewerbs wird dieses Jahr im Livestream übertragen: Am Samstag, 19. Dezember, um 18 Uhr, beginnt das Programm unter www.zuendeln.de. Aus den mehr als 1000 Einsendungen wurden vier Texte ausgewählt, die Mascha Müller an diesem Abend jeweils zur vollen Stunde vorlesen wird. DJ Biedermann und die Brandstifter interpretieren die Texte musikalisch. Am Ende werden zwei Publikumspreise, dotiert mit 3000 Euro, und ein Jurypreis über 500 Euro vergeben. Wer den Wettbewerb verfolgen will, muss sich vorher anmelden, die Streamgebühr kostet zehn Euro.