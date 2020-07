Shoppen oder ins Museum gehen - so richtig lassen sich die Menschen noch nicht wieder dazu motivieren. Zumindest den Weg durch die Innenstadt gestaltet Isabel Bernheimer von der Galerie Bernheimer Contemporary in Kooperation mit Münchner Händlern neu. Spaziergänge mit Künstlern von Geschäft zu Geschäft, Ausstellungen in den Schaufenstern und Aktionen im öffentlichen Raum verspricht das Programm zum Projekt "Window Shopping". Den Anfang macht Jan Kuck, der an diesem Samstag, 11. Juli, von 16 Uhr an mit Isabel Bernheimer in den Geschäften präsent ist. Seine und Werke Hans-Peter Adamskis sind in den Schaufenstern von Ed Meier (Brienner Straße 10), Prantl (Brienner Straße 11) und Jaguar Land Rover (Odeonsplatz 2) zu sehen. Die Aktion soll in weiteren Läden fortgesetzt werden.