Auch der Kunstverein München verlegt sich ins Virtuelle. Die äußerst beliebten jährlichen "Jahresgaben" werden in diesem Jahr online präsentiert. Die Jahresgaben bieten dabei die Möglichkeit qualitativ herausragende Arbeiten zu speziellen Preisen käuflich zu erwerben und so zu gleichen Teilen die lokale künstlerische Produktion sowie den Kunstverein München zu unterstützen. 85 Künstlerinnen und Künstler haben sich in diesem Jahr daran beteiligt. Die aktuellen Arbeiten spiegeln die außergewöhnliche und unruhige Zeit der vergangenen Monate auch künstlerisch. Gleichzeitig ist die Plattform und die Sichtbarkeit, die den Künstlern so geboten wird, in diesem Jahr besonders wertvoll. Von Montag, 30. November, an sind die 85 Arbeiten unter shop.kunstverein-muenchen.de zugänglich. Der Kauf der Werke ist vom 4. Dezember, 15 Uhr, an möglich.