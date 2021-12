Mit "Zweigeteilt" ist der diesjährige "Kunstsalon" der Freien Münchner und Deutschen Künstlerschaft (FMDK) überschrieben. Der Grund: Er war nach vielen Jahren im Haus der Kunst und zuletzt im Ägyptischen Museum diesmal in der Domagk Halle 50 und parallel in der Galerie der Künstler geplant. Nun fällt beides leider aus, weil Künstler aus Städten wie Berlin, Hamburg oder Stuttgart eingeladen waren und der Transport ihrer Werke unter den aktuellen Corona-Bedingungen nicht zu gewährleisten war. Dafür kann man sich die Werke der mehr als 50 Künstler unter fmdk-kunstsalon.de virtuell ansehen und bei Interesse per Email-Vermittlung auch kaufen. Eine Spende ist ebenfalls sehr willkommen, da die FMDK ihre Ausstellungen seit mehr als 60 Jahren ehrenamtlich und in Selbstverwaltung organisiert. Ein Aspekt, der die Stilvielfalt erklärt und vermehrt auch jüngere Künstler anzieht.

