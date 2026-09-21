Die ganze zurückliegende Woche über lag so ein Prickeln in der Luft. Endlich sollte es wieder losgehen. Nein, nicht das Oktoberfest . Die Wiesn-Fans mussten sich bis Samstag gedulden. Die Liebhaber der Kunst hingegen durften sich bereits von Dienstag an darüber freuen, dass nach der Sommerpause endlich wieder was los war in den Galerien. Denn noch bevor es am Donnerstag offiziell losging und auch die Kunstinitiative Various Others zum traditionellen Warm-up einlud – bei dem gefühlt die gesamte Münchner Kunstszene auf der Terrasse der Goldenen Bar im Haus der Kunst fröhlich feierte und den höchst erfrischenden Temperaturen am Englischen Garten trotzte –, lockten einige Previews bereits in die Galerien. So konnte man von Dienstag bis Sonntag durch München pilgern, um wenigstens einen Teil dieses Kunstherbstes zu erkunden. Eine echt lohnenswerte Pilgertour.

Einige weibliche Positionen, quer durch die Generationen, ragen aus diesen Eröffnungen heraus: Etwa die Solo-Schau von Julia Wachtel bei Jahn und Jahn, die als Doppelpräsentation mit Klemm’s in Berlin konzipiert ist. Die 70 Jahre alte US-amerikanische Künstlerin kombiniert Found Footage, das sie im Siebdruckverfahren großformatig auf die Leinwand bringt, mit malerischen Elementen. Thematisch geht es da um Kritik an der Politik, der Gesellschaft, dem Klimawandel. Das alles hat eine Frische und Leichtigkeit, die überzeugt. Wohl auch die Ankäufer des Museums Brandhorst, wie zu hören war.

Wie ein Ding aus einer anderen Welt, dabei ist es ein Teil eines Flugzeuges, das Ju Young Kim mit „She slept better when nothing stayed still“ zum Kunstwerk verwandelte und bei Max Goelitz zeigt. Foto: Dirk Tacke

Ein weiterer Knaller ist Ju Young Kims Ausstellung „Addresses without Names“ bei Max Goelitz, mit der dieser zu Beginn der Woche gleichsam abhob. Auf Flugzeugteilen aufbauend, hält die mit Glas arbeitende Künstlerin Momente des Übergangs und des Unterwegsseins fest. Die 1991 in Seoul geborene Ju Young Kim hat, seit sie vor sechs Jahren ihr Studium in München begonnen hat, bereits eine beachtliche Karriere hingelegt. Dass eine Münchner Sammlung eines der Hauptwerke der Ausstellung gekauft hat, überrascht daher auch nicht.

Sieht simpel aus, was Rebecca Ackroyd in der Ausstellung „Floaters“ bei Deborah Schamoni zeigt. Doch ihre Abformungen wie hier „Static interference from my inner child“ sind vielschichtig. Foto: Dirk Tacke

Den Weg in den Norden der Stadt sollte man keinesfalls scheuen, um die tolle Präsentation „Floaters“ von Rebecca Ackroyd bei Deborah Schamoni zu sehen. Die britische Künstlerin, Jahrgang 1987, schafft Bildwelten, in denen Gewaltfantasien auf Objekte voller Kindheitserinnerungen treffen. Im ersten Moment wirkt das irritierend, simpel und flach. Taucht man aber tiefer ein, ist es mehr als bedrückend. Am 26. November gibt es zudem die Performance „Frank’s Daughter“, deren Texte Ackroyd geschrieben hat und die sie selbst aufführt.

Vernetzte Welten von Amélie Esterházy sind bei Dietlinde Behncke zu sehen: „Spherical Boundaries #1-#12“ sind übersetzte Landkarten (links), dazu Rhizom #1 (Mitte) und „Stellar Veil“ (rechts). Foto: Dirk Tacke

Bleiben wir noch kurz bei den Künstlerinnen: Auch die Ausstellung „in uno omnia“ von Amélie Esterházy in der Behncke Gallery ist sehenswert. Auf sehr intelligente Weise stellt die 1982 in Regensburg geborene Künstlerin die Komplexität vernetzter Welten dar. Und auch das, was Die 3 Hamburger Frauen bei Françoise Heitsch präsentieren, ist definitiv einen Besuch wert. Kathrin Wolf, Ergül Cengiz und Henrieke Ribbe (Jahrgänge 1974 bis 1979) arbeiten seit mehr als 20 Jahren zusammen, obwohl sie von sehr unterschiedlichen Ausgangspositionen kommen.

Die Galerie Sperling zeigt unter dem Titel „Strange Weather“ Gemälde und Keramiken von Veronika Hilger. Selbst wer Werke der Künstlerin schon bei Sperling gesehen hat, wird hier viel Neues entdecken können. Ebenfalls neue Arbeiten – pure, vielschichtige Malerei – von Franziska Holstein zeigt die Galerie Friese.

War nicht immer einfach, die Fotogenehmigung für die Truppenübungsplätze weltweit zu erhalten, erzählt Herlinde Koelbl über ihre Serie „Targets“. Hier ein Aufbau aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Herlinde Koelbl

Und schließlich sei auch noch auf die Ausstellung „Blendzeit“ der inzwischen 86 Jahre alten, aber immer noch quirligen bekannten Fotografin Herlinde Koelbl in der noch jungen Galerie Ping Rodach hingewiesen. Im Mittelpunkt der Schau steht die „Targets“-Serie. Koelbl hat zwischen 2009 und 2014 in vielen Ländern dieser Welt die menschenähnlichen Zielscheiben auf Truppenübungsplätzen fotografiert – erschreckend, wie sehr sich die Kultur des Tötens in unterschiedlichen Kulturen ähnelt.

„Sag mir, wo die Blumen sind“ sang einst Marlene Dietrich. Die abgeformten Bänder des Lieds sind Grundlage der Tapete von Gregor Hildebrandt bei „Ein Raum mit zwei Türen“ in der Galerie Lohaus. Das Porträt setzt sich aus Kassettenhüllen zusammen. Foto: Dirk Tacke

Auch wenn überraschend viele Künstlerinnen zum Auftakt des Kunstherbstes in München gezeigt werden, sind auch ihre männlichen Kollegen gut vertreten. Eine stimmige Rauminstallation hat Gregor Hildebrandt bei Ingrid Lohaus realisiert. In diesem „Raum mit zwei Türen“ an der Ottostraße, der der Ausstellung auch den Titel gab, entfaltet sich ein Gesamtkunstwerk, in dem Bilder, Fotografien, Objekte und Wandtapeten mit poetischen und musikalischen Referenzen den Raum füllen. Weil wie immer auch das, was auf den verwendeten analogen Datenträgern einst zu hören war, eine Rolle spielt, kommt man da nicht mehr raus, ohne Marlene Dietrichs Song „Sag mir, wo die Blumen sind“ im Ohr zu haben – obwohl kein einziger Ton in der Ausstellung erklingt.

Drei Werkgruppen, drei Räume – so auch der Titel der Ausstellung: Klare konzeptionelle Bild- und Objektkunst von Gerold Miller ist bei Walter Storms zu sehen. Die aufwendig lackierten Skulpturen aus Edelstahl und Aluminium sind überzeugend klar und schön. Etwas völlig anderes sind die von Unschärfe gekennzeichneten Bilder von Slawomir Elsner, die Rüdiger Schöttle unter dem Titel „From the field, through the hand, into the vase“ zeigt. Aus den epochenübergreifenden Motiven entstehen unter Elsners Strichführung mehr Ahnungen als konkrete Darstellungen.

„Der Mann mit den Nelken“ von Jan van Eyck aus der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin diente Slawomir Elsner als Inspirationsquelle für seine mit Farbstift gearbeitete Papierarbeit, die Rüdiger Schöttle zeigt. Foto: Dirk Tacke

Wer sich für abstrakte chinesische Gegenwartskunst interessiert, sollte bei Carol Johnssen vorbeischauen, wo es ein kleines Juwel zu sehen gibt. Die Münchner Galeristin hat vor Jahrzehnten schon den Gegenwartskünstler Ding Yi ausgestellt. Aus diesen Zeiten besitzt Johnssen noch frühe Arbeiten, die sie nun zusammen mit denen von Qin Yifeng und Shen Fan präsentiert.

Auch sehenswert: die Objekte von Thomas Rentmeister unter dem Titel „Transit. After the Journey“ bei Paulina Caspari; die genähten Bildwelten des Wiener Künstlers Georg Haberler bei Jo van de Loo; und schließlich die neuen Bilder und Keramiken von Benedikt Hipp in der Galerie nouveaux deuxdeux.

Das ist natürlich längst nicht alles, aber definitiv genug, um sich einem Rausch, in dem Fall einem Kunstrausch nämlich, hinzugeben.