Von Wolfgang Görl

Die Geschichte ist eine deutsche Variante der amerikanischen Erfolgsstory „Vom Tellerwäscher zum Millionär“. Ihr Held heißt Julius Böhler, geboren im Februar 1860 im Weiler Schmalenberg im Schwarzwald. Die von ihm in München gegründete Kunsthandlung existiert in fünfter Generation bis heute, allerdings befinden sich die Ausstellungsräume nunmehr in Starnberg. Böhlers Aufstieg zu einem der bedeutendsten Kunsthändler des Landes verlief in erstaunlichem Tempo, etwas Märchenhaftes wohnt dieser Karriere inne, oder besser gesagt: Sein Werdegang klingt, als hätte ihn ein Drehbuchautor für eine mehrteilige Fernsehserie erfunden, in welcher dem Publikum vorgeführt wird, wie einer allen Widrigkeiten zum Trotz seinen Weg macht. Doch Böhlers Geschichte ist keine Fiktion, sie hat sich tatsächlich zugetragen.