Die Entscheidung der Jury war einstimmig: Geht es nach ihr, soll das Münchner Kunstareal künftig in einen „Kunstgarten“ verwandelt werden. Den Entwurf dafür – eine Art Parkanlage mit Eingangstoren, Bäumen und anderen Pflanzen, großen, fest installierten Landschafts-Plateaus zum Sitzen und mobilen Möbeln – hat das Pariser Atelier Roberta vorgelegt. Insgesamt hatten sich elf Büros beteiligt. Die Einreichungen sind bis Mittwoch in der Immatrikulationshalle der Technischen Universität an der Arcisstraße zu sehen, zeitlich unbegrenzt auf der Homepage des Kunstareals.