Von Susanne Hermanski und Ulrike Steinbacher

Outdoor-Möbel vor den Museen, ja oder nein? Wegweiser, die man als solche erkennen könnte oder weiterhin nur jene weißen Stelen, die mehr Rätsel als Richtungen angeben? Und wo fängt es eigentlich genau an, dieses Kunstareal, wo hört es wieder auf? Gefühlt läuft die Stadtratsdiskussion um Münchens Museumsviertel schon seit jenen Zeiten, als noch die Pferde grasten vor der in Kriegstrümmern liegenden Alten Pinakothek. Faktisch existiert sie mindestens seit 2009 als das "Projekt Kunstareal" startete.

Einige Verbesserungen hat die Koordinierungsstelle Kunstareal (erst seit 2020 stetig besetzt) bereits erringen können. Das gemeinsame Kunstarealfest etwa, das auch in diesem Juli wieder stattfinden wird. Doch die gemeinsame Sitzung der Kultur- und Planungsausschüsse anlässlich eines "Sachstandsberichts" an diesem Mittwoch hat vor allem wieder eines offenbart: München prüft, grübelt und braucht noch Zeit mit dem Konzept für sein "Schatzkästlein" (Paul Bickelbacher, Grüne).

Als zusätzliche Denksportaufgabe hat die Verwaltung dafür nun einen weiteren Punkt auf ihrer Liste: den am Ende zurückgezogenen, aber zur Prüfung empfohlenen Antrag der ÖDP/Münchner Liste, "auf den Rasenflächen zwischen Arcis-, Theresien-, Barer- und Gabelsbergerstraße im Zuge der Klimaanpassung zusätzliche Bäume zu pflanzen", und dies am besten "ganz zentral, in einer künstlerisch begründeten Formation mit einer entsprechenden Aussage". Die Bäume sollten dabei aber "nicht als Störfaktoren empfunden werden", sondern "bewusst Teil der Örtlichkeit werden und deren Würde mitrepräsentieren", hieß es im Antrag. Was die Museumsdirektoren und Architekten dazu zu kommentieren hätten, kann sich jeder vorstellen, der schon einmal Worte wie "Sichtachse" und "Repräsentationsfassade" gehört hat: Wut und Wehe!

Immerhin reden rund zehn verschiedene Institutionen von Stadt und Freistaat mit im Kunstareal, das sich - grob vereinfacht gesagt - zwischen Lenbachhaus via Königsplatz über das Ägyptische Museum und die drei Pinakotheken erstreckt. Wer sich gelegentlich durch das Viertel bewegt, der weiß, es ist aktuell vor allem durch mehrere Baustellen geprägt: den Altstadt-Tunnelumbau, eine schwer durchschaubare Verkehrsplanung samt neuer Radwege und die Sanierung der Neuen Pinakothek.

Im Übrigen ist das Areal gezeichnet von seinem Schicksals als "Alltagsquartier", wie die zuständige Stadtbaurätin Elisabeth Merk es nennt. Das heißt, es wird heftig genutzt, auch von Menschen und Maschinen, die mit Kunst wenig zu tun haben. Am Königsplatz als eine Open-Air-Event-Arena, in der die Internationale Automobilausstellung (IAA) ebenso ihre Spuren hinterlässt wie die Kino- und Musik-Open-Air-Besucher ihre Bierdosen hinterlassen. Von Demonstranten (auf sie macht Marie Burneleit, Die Partei, aufmerksam) und von Freizeitsportlern (dort wo einst die Pferde grasten). Mit anderen Worten: Es dürfte noch lange dauern, bis das Kunstareal vielleicht einmal jenes harmonisch runde Bild abgibt, das sich mancher erträumt.