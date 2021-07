Von Ralf Dombrowski, München

Einen Museumsbau weiter wurde Salsa getanzt. Auf einer anderen Wiese des Kunstareals sammelte sich ein studentisches Feiergrüppchen, ließ Bierflaschen tönen. Und an der Vegan-Bar vor der Filmhochschule plauderten Dialog-Paare, Gesprächsfetzen drehten sich um den nur ironisch ertragbaren Frust von Online-Semestern.

Auf dem Vorplatz des Museums Ägyptischer Kunst dann der Kontrast. Ursprünglich für ein städtisches Kulturprogramm im vergangenen Winter geplant, pandemisch im Terminplan jedoch weitergeschoben, wurde "Opposite, you, me" uraufgeführt, eine Video-Klang-Erzählung rund um das Thema Liebe, Grenzen, Distanz, das der Konzeptgestalter Stefan Winter für seine Neue Klangkunst entwickelt hat. Der überwiegend monochrom gehaltene Film an der Wand präsentierte in ruhigen Einstellungen den Künstler selbst und seine Partnerin Mariko Takahashi in einer bedeutungsvoll verlangsamten Bewegungsperformance, wie sie sich nähern und entzweien, ein ins Schicksal abstrahierter Partnerschaft geworfenes Paar in luftigen Gewändern, das an der Tragik der Unerreichbarkeit des anderen leidet.

Dieser Prozess wird überblendet mit ebenfalls graugetönten Gemälden von Miwa Ogasawara, deren ernst blickende Profile und surreal leere Räume die Stimmung der Verlassenheit unterstreichen. Christian Mason hat dafür Musik geschrieben, die im Acht-Kanal-Surroundsound vom Ensemble Recherche aufgenommen die Esplanade des Museums ausfüllt. Auch er widersetzt sich dem Eindruck spürbarer Linearität, verweilt motivisch und unterstützt mit viel perkussivem Nachdruck und Vorliebe für Bassklarinette die Stimmung der Distanz, der farbarmen Isolation des Einzelnen angesichts der Unmöglichkeiten echten Kontakts. So entsteht eine sinistre Parabel seltsamer Monate der gestörten Gemeinsamkeit, die noch bis zum 18. Juli jeweils ab 22 Uhr im Rahmen des Kunstareal-Festes bei freiem Eintritt zu erleben ist.