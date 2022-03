Es gibt noch einiges zu tun, ehe Dieter Rehm sein Büro an der Akademie verlässt. Nicht die kleinste Aufgabe: den Schreibtisch freizuräumen. Ende März übergibt er sein Amt an seine Nachfolgerin.

Interview von Sabine Buchwald

Zwölf Jahre war Dieter Rehm, 67, Präsident der Münchner Kunstakademie. Eine Zeit, in der er tiefgreifende Veränderungen der Studienordnung mittragen und umsetzen musste. Wenige Wochen vor seiner Pensionierung trifft man ihn in seinem Besprechungszimmer, das im Anbau der Architekten Coop Himmelblau liegt. An seiner Seite ist sein Referent Michael Hofstetter, "The Brain", wie Rehm über ihn sagt. Auch Hofstetter kennt die Akademie seit Studententagen, auch er ist Fotograf.