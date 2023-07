"Sie wollten ein Exempel statuieren": Der Amsterdamer Graffiti-Künstler Niels "Shoe" Meulman erinnert sich in München an wilde Tage in den Achtzigerjahren.

Wegen seiner Graffitis saß Niels "Shoe" Meulman in den Achtzigerjahren in Stadelheim ein. Eine harte Zeit, an die der Holländer nun mit einer Wandarbeit im "Munich Art Tunnel" erinnert.

Von Jürgen Moises

Wäre es damals nicht so kalt gewesen, hätten sie ihn wahrscheinlich nie erwischt. So aber harrte Niels "Shoe" Meulman zwei Stunden lang in einem Feld bei München aus und war am Schluss "total verfroren. Die Polizei hat beim Auto gewartet und mich in Empfang genommen".