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Ausstellung bei ArtcurialWie die Gurke in die Feldherrnhalle kam

Lesezeit: 2 Min.

So hat man Feldherrnhalle und Theatinerkirche am Münchner Odeonsplatz noch nicht gesehen: Die Collage von Steinbrener/Dempf & Huber gehört zur aktuellen Serie „Vertreibung aus dem Vorgarten“.
So hat man Feldherrnhalle und Theatinerkirche am Münchner Odeonsplatz noch nicht gesehen: Die Collage von Steinbrener/Dempf & Huber gehört zur aktuellen Serie „Vertreibung aus dem Vorgarten“. Rainer Dempf / Steinbrener/Dempf & Huber

Die „Vertreibung aus dem Vorgarten“ des österreichischen Künstlerkollektivs Steinbrener/Dempf & Huber blickt auf historische Orte Münchens – und regt zum Nachdenken über Sinn und Unsinn von Denkmälern an.

Von Evelyn Vogel

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Auf den ersten Blick wirken die Collagen des österreichischen Künstlerkollektivs Steinbrener/Dempf & Huber wie ganz normale historische Postkarten aus München. Die Motive, die Farbgebung – alles mutet bekannt und vertraut an. Wären da nicht diese kuriosen Details, die teils sofort ins Auge fallen, teils nur versteckte kleine Irritationen sind. Und dann der Titel: „Vertreibung aus dem Vorgarten.“ Das große Paradies – es ist zu einem kleinen Gärtlein (gar einem Steingarten?) vor dem Haus verkommen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

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