Auf den ersten Blick wirken die Collagen des österreichischen Künstlerkollektivs Steinbrener/Dempf & Huber wie ganz normale historische Postkarten aus München. Die Motive, die Farbgebung – alles mutet bekannt und vertraut an. Wären da nicht diese kuriosen Details, die teils sofort ins Auge fallen, teils nur versteckte kleine Irritationen sind. Und dann der Titel: „Vertreibung aus dem Vorgarten.“ Das große Paradies – es ist zu einem kleinen Gärtlein (gar einem Steingarten?) vor dem Haus verkommen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.