In der Ukraine herrscht Krieg. Auch in Gaza gehen die Angriffe weiter. Und in den USA trampeln Trump und seine Vasallen auf der Demokratie herum, so dass neben diesem ganzen Wahnsinn kaum Platz für andere Nachrichten bleibt. Wie etwa welche über den seit zwei Jahren im Sudan tobenden Bürgerkrieg, mit rund 20000 Toten, 25 Millionen Hungernden und zehn Millionen Menschen auf der Flucht. Auch die Grabungsarbeiten in der Weltkulturerbestätte Naga sind vom Krieg betroffen. Das Grabungsteam unter Leitung von Arnulf Schlüter, dem Direktor des Staatlichen Museums Ägyptischer Kunst in München , kann nicht mehr dorthin. Um dort die bedeutende antike Tempelstadt zu erforschen.

Dafür können Besucher des Ägyptischen Museums dorthin reisen. „Naga – Die verschüttete Königsstadt“ (bis 27. Juli) heißt die multimediale Schau, in der begehbare Foto-Panoramen und eine Soundinstallation es möglich machen, „hautnah“ bei den Ausgrabungen dabei zu sein. Im Jahr 2023 wurde die Schau bereits gezeigt. Jetzt wurde sie um eine in Naga gesicherte Stele mit der Königin Amanishakheta sowie einen Bildschirm ergänzt, der Nachrichten aus dem Sudan zeigt. Dadurch verschiebt sich der Blick hin zur Zerbrechlichkeit von Mensch und Kultur. Dass das auch für die Natur gilt, zeigt ab 29. März die Ausstellung „Lucid Recollections / Transparente Erscheinungen“ der preisgekrönten kanadischen Fotografin Anne Mason-Hoerter im Botanischen Garten München.

Mason-Hoerter fotografiert für ihre Bilder Bestandteile von Pflanzen und legt dann bis zu 100 Einzelfotos übereinander. Das Ergebnis sind faszinierende Natur-Stillleben, die all denen empfohlen seien, die sich für die Gemälde der Blumenmalerin Rachel Ruysch in der Alten Pinakothek begeistern konnten. Während Mason-Hoerter damit gewissermaßen das Stillleben neu denkt, gehen 14 Kunstschaffende in der Ausstellung „Printed Matter“ (bis 3. Mai) in der Galerie der Künstler*innen auf dem Gebiet der Druckgrafik neue Wege. Da geht es um Fragen wie: Was kann überhaupt eine Lithografie, was ein Holzschnitt? Warum hat sich noch nie jemand für die Druckstöcke selbst interessiert?

Zu welchen Höhen sich die Kunst des Farbholzschnitts vom 18. Jahrhundert an in Japan aufschwang, und das, obwohl sie eigentlich als Gebrauchskunst entstand, das wird vom 27. März bis 6. Juli in der Ausstellung „Farben Japans“ in der Bayerischen Staatsbibliothek aufgezeigt. Mehr als 130 Exponate aus der eigenen Sammlung sind zu sehen. Darunter sind Illustrationen und seltene Triptychen und neben Werken von Utamaro, Hiroshige oder Yoshitoshi auch die berühmte „Große Welle“ von Hokusai.

Auch Hokusais berühmte „Große Welle“ ist in der Bayerischen Staatsbibliothek zu sehen. (Foto: Bayerische Staatsbibliothek)

Um Gebrauchskunst der anderen Art geht es im „Schuhpalast“, den Hans Panschar und Jochen Glaser bis zum 11. April im Ruffinihaus am Rindermarkt betreiben. Der Bildhauer Panschar hatte zuvor schon eine „Bäckerei“ in Schwabing, eine „Kunstapotheke“ in Starnberg und ein „Delikatessengeschäft“ in der Maximilianstraße. Am Ende war das alles aber getarnte Kunst. So wie jetzt die künstlerischen Holzschuhe, die um weitere Objekte ergänzt werden. Jochen Glaser steuert dazu „Texte & Poesie“ bei. Außerdem gibt es ein literarisch-musikalisches Abendprogramm, bei dem unter anderem Michael Krüger am 28. März eigene Gedichte liest und Ruth Geiersberger am 29. März das Märchen „Die roten Schuhe“ von H.C. Andersen. Veranstaltungsbeginn ist jeweils um 19.30 Uhr.