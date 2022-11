Von Evelyn Vogel

In einem puren Gewaltakt haben bislang unbekannte Täter die Kunstinstallation "Maria Luiko, Trauernde, 1938" von Michaela Melián im Alten Botanischen Garten schwer beschädigt. Die Installation verhüllte den in der NS-Zeit erbauten Neptunbrunnen mit Hilfe von halbtransparenten Gewebeplanen. Auf diesen waren Reproduktionen des Holzschnitts "Die Trauernde" von Maria Luiko gedruckt. Maria Luiko war der Künstlername der 1904 in München geborenen Illustratorin und Künstlerin Marie Luise Kohn. Sie war im November 1941 von der SS nach Kaunas deportiert und dort ermordet worden. Die Täter haben die Planen an mehreren Stellen großflächig aufgeschnitten. Nach Angaben von Michaela Melián seien dafür viel Kraft und gutes Werkzeug notwendig gewesen.

Die Installation wurde im Rahmen des Projekts "Past Statements" des Kulturreferats Mitte September als temporäre Intervention eingeweiht. Das Projekt will zur Auseinandersetzung mit Denkmälern aufrufen, die aufgrund ihrer bisweilen gewaltverherrlichenden und ausgrenzenden Bildsprache fragwürdig erscheinen. Zu den Interventionen zählen unter anderen auch die "Victory Spikes" des Wiener Künstlerkollektivs Steinbrener/Dempf & Huber auf dem Siegestor.

Am Neptunbrunnen setzte Melián dem Heroentum nationalsozialistischer Prägung das Leid der von den Nazis bedrohten, vertriebenen, ermordeten Jüdinnen und Juden entgegen. Die Kunstintervention sollte zunächst bis 18. November dauern. Nach Angaben Meliáns hat das Kulturreferat aber just am Freitag beschlossen, die Installation verlängern zu wollen. Man sei schon dabei, alle Genehmigungen zu organisieren, teilte die Künstlerin mit. Die zerstörten Planen sollen vorübergehend fixiert und so bald wie möglich erneuert werden.

Fast zeitgleich mit der Zerstörung der Installation von Michaela Melián zu Ehren von Maria Luiko am Alten Botanischen Garten fand in Neuhausen die offizielle Umbenennung der Hilblestraße in die "Maria-Luiko-Straße" statt. Vor etwa 20 Jahren hatte die Geschichtswerkstatt Neuhausen auf Hilbles NS-Vergangenheit aufmerksam gemacht. Hilble war zwar nicht NSDAP-Mitglied, aber Antisemit und bereitwilliger Vollstrecker von Nazi-Gesetzen. Als Leiter des städtischen Wohlfahrts- und Jugendamtes soll er Juden die Sozialhilfe verweigert, sie als im NS-Jargon "asozial" gebrandmarkt und dazu beigetragen haben, dass sie in Arbeits- und Konzentrationslager gebracht wurden.

Das Stadtarchiv empfahl schon 2015 eine Umbenennung der Hilblestraße. Jetzt wurden die alten Straßenschilder rot durchgestrichen und die neuen darüber angebracht. Ob die Zerstörung des Kunstprojekts von Michaela Melián in irgendeinem Zusammenhang mit der Straßenumbenennung steht, ist unbekannt.